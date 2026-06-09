La empresa de comercio electrónico china, Alibaba, quedó en el centro de una disputa comercial entre Estados Unidos y China.
Esto ante las acusaciones desde el Pentágono contra Alibaba Group Holding por el presunto apoyo al ejército chino, lo que lo colocaría como una amenaza a la seguridad nacional.
Estados Unidos acusa a Alibaba de ayudar al ejército de China
El gobierno de Estados Unidos ha incluido es te lunes 9 de junio a Alibaba, así como a otras grandes empresas chinas, en la lista de amenazas a la seguridad nacional.
Esto al señalar que están ayudando al Ejército Popular de Liberación; sin embargo, la embajada de China ha instado a Estados Unidos a corregir este señalamiento al considerarlo un acto discriminatorio.
Además de Alibaba, se ha incluido en la lista de amenazas a la seguridad nacional a:
- Baidu INC., empresa de tecnología e Inteligencia Artificial (IA)
- Tencent Holdings Ltd., empresa de IA
- BYD Co., empresa automotriz
La lista 1260H, actualizada por el Pentágono, se utiliza para restringir la capacidad de las empresas incluidas para obtener contratos con el ejército de Estados Unidos o recibir financiación para investigación en dicho país.
Asimismo, se utiliza para advertir a los inversores de posibles restricciones comerciales punitivas.
Otras empresas que han sido incluidas en la lista actualizada al lunes 8 de junio empresas que fueron retiradas en febrero pasado como:
- ChangXin Memory Technologies (CXMT)
- Yangtze Memory Technologies (YMTC)
Ambas empresas fabricantes de chips de memoria, quienes se retiraron de la lista cuando Donald Trump viajó a Beijing para una tregua comercial con el presidente Xi Jinping.