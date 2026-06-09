La empresa de comercio electrónico china, Alibaba, quedó en el centro de una disputa comercial entre Estados Unidos y China.

Esto ante las acusaciones desde el Pentágono contra Alibaba Group Holding por el presunto apoyo al ejército chino, lo que lo colocaría como una amenaza a la seguridad nacional.

Estados Unidos acusa a Alibaba de ayudar al ejército de China

El gobierno de Estados Unidos ha incluido es te lunes 9 de junio a Alibaba, así como a otras grandes empresas chinas, en la lista de amenazas a la seguridad nacional.

Esto al señalar que están ayudando al Ejército Popular de Liberación; sin embargo, la embajada de China ha instado a Estados Unidos a corregir este señalamiento al considerarlo un acto discriminatorio.

Además de Alibaba, se ha incluido en la lista de amenazas a la seguridad nacional a:

Baidu INC., empresa de tecnología e Inteligencia Artificial (IA)

Tencent Holdings Ltd., empresa de IA

BYD Co., empresa automotriz

La lista 1260H, actualizada por el Pentágono, se utiliza para restringir la capacidad de las empresas incluidas para obtener contratos con el ejército de Estados Unidos o recibir financiación para investigación en dicho país.

Asimismo, se utiliza para advertir a los inversores de posibles restricciones comerciales punitivas.

Otras empresas que han sido incluidas en la lista actualizada al lunes 8 de junio empresas que fueron retiradas en febrero pasado como:

ChangXin Memory Technologies (CXMT)

Yangtze Memory Technologies (YMTC)

Ambas empresas fabricantes de chips de memoria, quienes se retiraron de la lista cuando Donald Trump viajó a Beijing para una tregua comercial con el presidente Xi Jinping.