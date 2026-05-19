El Ministerio de Asuntos Exteriores de China desmintió un reporte del diario británico Financial Times sobre una supuesta conversación entre el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, relacionada con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras la reciente cumbre entre ambos líderes.

El Financial Times publicó un informe basado en fuentes familiarizadas con evaluaciones de inteligencia estadounidense sobre la visita de Trump a Pekín.

Según el medio británico, Xi Jinping habría dicho a Donald Trump que Putin “podría terminar arrepintiéndose” de haber lanzado la invasión a gran escala contra Ucrania en 2022.

Sin embargo, la Cancillería china negó categóricamente dicha versión y calificó el reporte como “completamente falso” a través de la red social X y otros canales oficiales.

Completely false. pic.twitter.com/cYw96Yxx1S — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) May 19, 2026

¿Por qué causó revuelo el reporte de Financial Times sobre Xi Jinping y Trump?

La presunta filtración de la conversación entre Xi Jinping y Donald Trump generó polémica internacional debido a que sugería un cambio significativo en la postura de China hacia Rusia y la guerra en Ucrania.

De confirmarse, habría representado un tono inusualmente crítico de Xi Jinping hacia Vladímir Putin, rompiendo con la tradicional diplomacia hermética de Pekín, que históricamente evita cuestionar públicamente las decisiones militares de Moscú.

Además, la publicación del Financial Times apareció pocos días después de la salida de Trump de Pekín y antes de una visita oficial programada de Vladímir Putin a China para reunirse con Xi Jinping.

Cabe recordar que China y Rusia declararon una “asociación sin límites” poco antes del inicio de la guerra en Ucrania.

A esto se suman reportes económicos recientes que señalan que los vínculos comerciales y el suministro de micro componentes de empresas chinas hacia Rusia han sido clave para sostener la economía y la maquinaria militar rusa frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

¿Qué otros temas habrían abordado Xi Jinping y Donald Trump?

El reporte del Financial Times también aseguró que, durante el encuentro, Donald Trump propuso a Xi Jinping una cooperación entre Estados Unidos, China y Rusia —países que no reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional— para contrarrestar la influencia de la CPI.

Pese a las versiones sobre un posible cambio en la postura de Moscú respecto a la guerra en Ucrania y las supuestas propuestas de Trump, el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, insistió en que la información publicada por el Financial Times es una “fabricación total” surgida “de la nada”.