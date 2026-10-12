El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2015 para su Sistema de Gestión de la Calidad, otorgada por AENOR México, S.A. de C.V., informó la terminal aérea.

A través de un comunicado, el AIFA señaló que este reconocimiento cuenta con el respaldo de la Red Internacional de Certificación (IQNET), lo que le brinda reconocimiento internacional, tras cumplir con los requisitos establecidos en dicha norma.

El aeropuerto indicó que, para obtener la certificación ISO 9001:2015, emprendió un proceso de transformación orientado a fortalecer la calidad de sus servicios y mejorar la eficiencia de sus operaciones.

¿Qué significa la certificación ISO 9001:2015 para el AIFA?

De acuerdo con el comunicado, la certificación ISO 9001:2015 representa un avance institucional para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al reconocer las acciones implementadas para fortalecer la eficiencia operativa y la calidad de los servicios que ofrece a pasajeros, clientes y usuarios.

Según el AIFA, este reconocimiento también contribuye a consolidar una cultura organizacional basada en la mejora continua.

La terminal aérea destacó que la certificación fortalece la competitividad de su infraestructura y capital humano.

Además, señaló que asume “la responsabilidad ineludible de liderar el sector aeronáutico del país”.

Asimismo, el aeropuerto refrendó su compromiso de mantener estándares de calidad que permitan atender las necesidades de sus socios comerciales y de los usuarios nacionales e internacionales.

AIFA obtiene certificación ISO 9001:2015 para su sistema de gestión de calidad (Comunicado del AIFA)

¿Qué es la certificación ISO 9001:2015?

La ISO 9001:2015 es una norma internacional que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

Su certificación, emitida por un organismo certificador competente, permite demostrar que una organización cumple con los requisitos aplicables a su sistema de gestión.

Su objetivo es ayudar a las organizaciones a proporcionar productos y servicios que cumplan de manera consistente con los requisitos de los clientes y las disposiciones legales aplicables, además de impulsar la mejora continua.

La norma ISO 9001:2015 se basa en los siguientes principios y elementos:

Enfoque basado en procesos: permite organizar y gestionar las actividades de una organización como procesos interrelacionados para mejorar sus resultados.

Pensamiento basado en riesgos: promueve la identificación y gestión de riesgos y oportunidades que pueden afectar la calidad de los productos o servicios.

Mejora continua: impulsa la evaluación del desempeño y la implementación de acciones correctivas para optimizar los procesos.

Estructura de 10 cláusulas: establece un marco de requisitos que abarca desde el contexto de la organización y el liderazgo hasta la planificación, operación, evaluación del desempeño y mejora.

Aplicación en distintos sectores: puede implementarse en organizaciones de diferentes tamaños y actividades, desde empresas manufactureras hasta instituciones públicas y prestadores de servicios.

La certificación ISO 9001:2015 permite evaluar la conformidad del sistema de gestión de una organización con los requisitos de la norma; no constituye, por sí sola, una garantía de que todos sus servicios estén libres de fallas.