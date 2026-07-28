Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo de México (Sectur), compartió que Mexicana de Aviación inauguró cuatro nuevas rutas que partirán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Zamora subrayó que la inauguración de estas nuevas rutas llevan a que en julio ya sean 104 rutas aéreas.

Mexicana de Aviación inaugura nuevas rutas desde el AIFA

Se hizo oficial, Mexicana de Aviación dio por inauguradas cuatro nuevas rutas que partirán desde el AIFA, siendo estas:

Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua

Hermosillo

León (Bajío)

Sumado a estas rutas que crecen la conectividad del AIFA a nivel nacional y por lo tanto, el crecimiento económico y turismo local, Viva Aerobus también inauguró dos nuevas rutas:

AIFA-Manzanillo

Monterrey-La Paz únicamente estacional

Josefina Rodríguez Zamora celebró que la inauguración de las nuevas rutas de Mexicana de Aviación, así como las de Viva Aerobus, llevan a que en julio 2026 sean 104 nuevos destinos.

Anteriormente, Mexicana de Aviación operaba desde el AIFA con 15 rutas a nivel nacional a las que ahora se le suman las cuatro más recientes.