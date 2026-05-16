Las marcas de relojes Swatch y Audemars Piguet han causado un caos en varias tiendas en el mundo, tras el lanzamiento de su colaboración Royal Pop con un llamativo modelo de bolsillo.

Obligando a Swatch y Audemars Piguet ha aclarar que esta colaboración no será limitada, por lo que habrá continuo reabastecimiento de sus relojes Royal Pop.

Largas filas y caos en tienda por reloj de Swatch y Audemars Piguet

El lanzamiento de la colección Royal Pop, colaboración entre Swatch y Audemars Piguet ha causado gran conmoción en sus tiendas generando acampamentos, largas filas y caos en boutiques y tiendas de todo el mundo.

Por lo que en video en redes sociales se pudo observar como los fanáticos de las marcas Swatch y Audemars Piguet pelearon entre asistentes y policías con tal de conseguir el reloj.

Además de que algunos otros se tuvieron que quedar con las ganas de poder comprar su reloj Swatch y Audemars Piguet, debido a que tiendas prefirieron no abrir sus puertas ante el caos de más de 200 asistentes, según datos.

Swatch y Audemars Piguet

Tras caos Swatch y Audemars Piguet aclaran que reloj no es limitado

Luego de caos por los fanáticos de las marcas, Swatch y Audemars Piguet publicaron un comunicado para aclarar que su reloj colaboración no es limitado, tras conocer la demanda en tiendas.

“Les recordamos que la colección Royal Pop no es una edición limitada”, escribieron Swatch y Audemars Piguet, así como confirmaron que ante la demanda y la falta de seguridad algunas de las tiendas estuvieron cerradas.

“El lanzamiento de la colección Royal Pop de hoy tuvo una demanda extraordinariamente alta. Algunas de nuestras tiendas tuvieron que cerrar de acuerdo con nuestro personal de seguridad y las autoridades locales para garantizar un entorno seguro para todos”. Swatch y Audemars Piguet