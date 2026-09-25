Karol Guadalupe Quinto, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Veracruzana, pondrá el nombre de México en alto al convertirse en una de las 10 finalistas de Codificadas 2026, la mayor competencia de programación para mujeres en América Latina.

Si bien la IA ayuda a optimizar código y entender conceptos, siempre hará falta esa parte crítica; para asegurar la calidad del software se requiere el conocimiento de las buenas prácticas de ingeniería Karol Quinto, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Veracruzana

Tras superar una fase clasificatoria que reunió a miles de participantes de 20 países, la joven viajará a Perú para disputar el título de Top Coder.

La historia de Karol Quinto también refleja los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el sector tecnológico, donde aún persiste una brecha de género significativa.

Codificadas 2026 de TCS: Karol Quinto representará a México en Perú

Karol Guadalupe Quinto, estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Software en la Universidad Veracruzana, representará a México en la Gran Final de Codificadas 2026, la competencia regional de programación para mujeres más grande de América Latina.

Organizado por Tata Consultancy Services (TCS) bajo el lema “The AI Generation”, el certamen reunió a 12,000 participantes de 20 países y más de 500 instituciones educativas.

Entre miles de competidoras de la región, la estudiante de la Universidad Veracruzana se posicionó como una de las 10 finalistas que viajarán del 3 al 5 de octubre a Lima, Perú, para disputar el título de Top Coder en una prueba presencial de cuatro horas.

Durante la etapa clasificatoria, Karol Quinto superó un riguroso reto de cinco problemas algorítmicos.

A pesar de los momentos de duda por la complejidad técnica, su determinación por explorar distintas alternativas lógicas le permitió asegurar su pase a la fase decisiva.

Codificadas 2026 integró ChatGPT, Claude y otras herramientas de inteligencia artificial en sus desafíos

Codificadas 2026 incorporó el uso explícito de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Claude.

Para Karol Quinto, aunque la IA representa una aliada fundamental para agilizar la optimización del código y la comprensión técnica, el factor humano permanece insustituible.

“Si bien la IA ayuda a optimizar código y entender conceptos, siempre hará falta esa parte crítica; para asegurar la calidad del software se requiere el conocimiento de las buenas prácticas de ingeniería”, afirmó la estudiante.

Karol Quinto y su determinación ante la brecha de género en la ingeniería de software

En su entorno académico, Karol Quinto vive de cerca la disparidad de género del sector al formar parte de una minoría femenina dentro de su facultad.

En México, las mujeres ocupan apenas el 24% de la matrícula en tecnologías de la información, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En mi universidad nadie conocía este evento de Codificadas, así que espero que esto ayude a incentivar a más chicas a participar o a interesarse en este campo. Les diría que lo intenten, ya sea en Codificadas o en cualquier otro evento. Al final, lo importante es ganar experiencia. Puede haber miedo o dudas, pero solo al intentarlo podemos descubrir qué tan difícil es, qué podemos mejorar y qué podemos aprender. Karol Quinto, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Veracruzana

Frente a este escenario, iniciativas como Codificadas buscan impulsar a las mujeres como arquitectas activas de la economía digital.

Tras competir en Perú y culminar su carrera universitaria, Karol Quinto planea incorporarse al mercado laboral y posteriormente cursar estudios de maestría y doctorado.

Su mensaje para las futuras programadoras es contundente: atreverse a intentar sin miedo al fracaso, pues la experiencia adquirida es siempre el mayor aprendizaje.