Grupo Aeroméxico anunció que S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de emisor de la Compañía en escala global de “B+” a “BB-”, reflejando la resiliencia del modelo de negocio de Aeroméxico, su disciplina financiera y su capacidad para mantener la rentabilidad a pesar de la volatilidad de la industria y del incremento en los costos operativos.

S&P Global Ratings también elevó de “BB-” a “BB” las calificaciones de las Notas con vencimiento en 2029 y de las Notas con vencimiento en 2031 de Aeroméxico, ambas ubicándose un nivel por encima de la calificación crediticia de emisor de la Compañía.

S&P destaca la solidez financiera de Aeroméxico

De acuerdo con S&P, Aeroméxico ha demostrado capacidad para hacer frente a la volatilidad de la industria crediticia, como lo refleja la mejora en su perfil de riesgo financiero. Mientras que, el modelo de servicio premium de Aeroméxico y su base de clientes representan una ventaja competitiva relevante.

Además, la gestión estratégica de la capacidad y la diversificación geográfica contribuyen a la optimización de costos, la liquidez de Aeroméxico se mantiene sólida, respaldada por su generación positiva de efectivo y por líneas de crédito comprometidas.

Esta mejora en la calificación representa un importante reconocimiento a la solidez estructural y sostenibilidad del modelo de negocio de la Compañía, respaldadas por la resiliencia del desempeño operativo de Aeroméxico, su sólida rentabilidad, su posición de liquidez y generación de efectivo, así como por su posición de liderazgo como aerolínea bandera de México.