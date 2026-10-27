La alianza Aeroméxico-Delta anunció tres nuevas rutas aéreas para conectar la Ciudad de México con Orange County, California; Fort Lauderdale, Florida, y Portland, Oregón, a partir de enero de 2027. Los servicios tendrán una frecuencia diaria y serán operados por Aeroméxico desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con estas incorporaciones, la alianza ampliará su red a 27 destinos en Estados Unidos desde la capital mexicana. Además, Aeroméxico será la única aerolínea en ofrecer vuelos directos entre la Ciudad de México y cada una de las tres ciudades.

Las rutas operarán con aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 166 pasajeros: 16 en Clase Premier, 18 en AM Plus y 132 en Cabina Turista. Los aviones también cuentan con un sistema de entretenimiento a bordo.

Aeroméxico iniciará vuelos a Orange County, Fort Lauderdale y Portland en enero de 2027

La nueva ruta entre la Ciudad de México y Orange County, California, comenzará el 11 de enero de 2027, con un vuelo diario. El servicio saldrá de la capital mexicana a las 09:15 horas y llegará a las 11:30 horas. En sentido contrario, partirá a las 13:00 horas y aterrizará en la Ciudad de México a las 19:00 horas.

Para Fort Lauderdale, Florida, las operaciones iniciarán el 14 de enero de 2027. El vuelo desde la Ciudad de México saldrá a las 09:35 horas y llegará a las 15:35 horas, mientras que el regreso partirá a las 14:05 horas y llegará a la capital mexicana a las 18:20 horas.

La ruta hacia Portland, Oregón, comenzará el 21 de enero de 2027 desde México y el 22 de enero desde Portland. El vuelo desde la Ciudad de México despegará a las 16:15 horas y llegará a las 20:00 horas. En el trayecto de regreso, saldrá a las 09:30 horas y llegará a las 17:00 horas.

Los horarios corresponden a las horas locales y los itinerarios están sujetos a cambios. La venta de boletos para las tres rutas ya está disponible en los canales oficiales y sitios web de Aeroméxico y Delta.

Aeroméxico y Delta ampliarán opciones de viaje y negocios entre México y Estados Unidos

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales de Aeroméxico, señaló que las nuevas rutas fortalecerán la conectividad internacional de México y ofrecerán alternativas para el turismo, los negocios y el intercambio comercial entre ambos países.

Los destinos incorporados también brindan distintas opciones para los viajeros. Orange County cuenta con más de 67 kilómetros de playas en la costa del Pacífico, además de zonas comerciales, comunidades costeras y cercanía con los parques temáticos de Anaheim, en el sur de California.

Por su parte, Fort Lauderdale destaca por sus playas, canales y clima cálido durante todo el año. Su cercanía con Port Everglades también permite a los visitantes complementar sus viajes con cruceros por el sur de Florida.

En tanto, Portland combina una oferta gastronómica, cervecerías artesanales y barrios con identidad propia, además de facilitar el acceso a espacios naturales como el río Columbia, el monte Hood y la región vinícola del valle de Willamette.

La incorporación de estas rutas forma parte de la estrategia de la alianza Aeroméxico-Delta para ampliar las alternativas de viaje y facilitar el acceso a las redes de destinos de ambas compañías para los pasajeros de México y Estados Unidos.