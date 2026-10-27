Aeroméxico reanudará sus vuelos directos entre la Ciudad de México y Saltillo, Coahuila, a partir del 18 de marzo de 2027, con dos frecuencias diarias que conectarán ambas ciudades a través del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

La aerolínea informó que la nueva operación busca fortalecer su red de conectividad nacional y ofrecer más opciones a los pasajeros que viajan por motivos de negocios, turismo o actividades personales. Los vuelos serán operados con aeronaves Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros, incluidos 11 asientos en Clase Premier.

El regreso de Aeroméxico a Saltillo ocurre después de que la compañía dejó de operar en la ciudad en 2019. Con la reactivación de la ruta, prevé alcanzar una oferta de más de 5 mil asientos semanales en cada dirección entre Coahuila y la capital del país.

Aeroméxico ofrecerá dos vuelos diarios entre Ciudad de México y Saltillo

A partir del 18 de marzo de 2027, los pasajeros podrán elegir entre dos horarios diarios para viajar de la Ciudad de México a Saltillo. El primer vuelo, AM2310, saldrá a las 08:10 horas y llegará a las 10:00 horas; el segundo, AM2312, partirá a las 15:10 horas y aterrizará a las 17:00 horas.

En el sentido de Saltillo hacia la Ciudad de México, el vuelo AM2311 saldrá a las 10:35 horas y llegará a las 12:20 horas, mientras que el AM2313 partirá a las 17:35 horas y aterrizará a las 19:20 horas. Ambos servicios operarán diariamente.

La venta de boletos ya está disponible a través del sitio web y los canales oficiales de Aeroméxico. Además, mediante el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los pasajeros procedentes de Saltillo podrán conectar con la red de destinos nacionales e internacionales de la aerolínea.

Gobierno de Coahuila destaca conectividad aérea para impulsar la economía

María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva del Gobierno de Coahuila, señaló que la reanudación de la ruta fortalece la alianza estratégica entre la administración estatal, encabezada por Manolo Jiménez Salinas, y Aeroméxico.

La funcionaria destacó que la conexión aérea contribuirá a la actividad económica de la región, facilitará la movilidad de empresarios y visitantes e impulsará oportunidades para Coahuila y los estados vecinos.

Por su parte, Cuitláhuac Gutiérrez, vicepresidente sénior de Relaciones Institucionales, Gobierno e Industria de Aeroméxico, afirmó que el regreso a Saltillo permitirá ampliar las oportunidades de conexión entre algunos de los principales centros industriales del país, como Torreón, Monterrey y Saltillo.

El directivo también agradeció el acompañamiento de Aeropuertos Mexicanos (AME) y de las autoridades involucradas para concretar la reactivación de la ruta.

La empresa Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo (ACITA) consideró que la operación de Aeroméxico desde el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe fortalecerá la conectividad del estado en los ámbitos social, turístico y de negocios.