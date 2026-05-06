Vladimir Sklarov, quien habría estafado al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego en 2021, enfrenta nuevas acusaciones de fraude.

De acuerdo con información de The Wall Street Journal, Vladimir Sklarov vendía acciones de manera fraudulenta, lo que le permitió realizar una estafa de 450 millones de dólares.

Sklarov cuenta con múltiples demandas en su contra, todas provenientes de víctimas que lo señalaron por vender acciones con motivos inventados.

Vladimir Sklarov defraudó con 115 millones a Salinas Pliego con préstamo respaldado en acciones de Elektra

El empresario Ricardo Salinas Pliego buscó invertir en criptomonedas tras el auge del Bitcoin en 2021, utilizando acciones de Grupo Elektra como garantía.

Para ello, estableció contacto con Astor Capital Fund, representada por Thomas Astor-Mellon, quien ofreció un esquema de préstamo de acciones supuestamente respaldado por la familia Astor.

Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas (Moisés Pablo Nava)

El acuerdo contemplaba un crédito por 115 millones de dólares, respaldado por títulos valuados en 450 millones; sin embargo, el supuesto directivo vendió las acciones sin notificar.

Posteriormente, se reveló que Thomas Astor-Mellon era en realidad Vladimir Sklarov, quien habría distribuido los recursos en diversas cuentas junto con presuntos colaboradores.

Salinas Pliego calificó el caso como un fraude financiero, mientras mantiene una demanda en el Tribunal Superior de Inglaterra; el proceso judicial continúa sin resolución.

De acuerdo con la acusación, los fondos transferidos fueron dispersados entre cuentas vinculadas a Sklarov, familiares y terceros, lo que complicó el rastreo del dinero.

Por su parte, Sklarov ha rechazado las acusaciones y sostiene que su operación corresponde a un modelo de préstamos agresivos, en medio de señalamientos también de autoridades en Estados Unidos.