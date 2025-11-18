La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el presunto espionaje de Ricardo Salinas Pliego en Inglaterra es “un asunto internacional”, que debe resolverse en el país donde se denuncia.

“Son asuntos internacionales que no tienen que ver con México” Claudia Sheinbaum

Desde la conferencia del pueblo del 18 de noviembre, Sheinbaum confirmó que Salinas Pliego tiene una demanda en Inglaterra; sin embargo, reiteró que dicho caso no tiene que ver con la justicia mexicana.

Esto debido a que Ricardo Salinas Pliego habría intentado usar una grabación de su contraparte, obtenida supuestamente como espionaje, para no llegar a juicio.

El litigio de Grupo Elektra y Astor Asset Management en Londres

El litigio entre Grupo Elektra y Astor Asset Management se originó por un préstamo de 110 millones de dólares otorgado en 2021 a una empresa de Ricardo Salinas, garantizado con 7.2 millones de acciones de Elektra.

Astor acusa incumplimiento de pago e irregularidades al no revelarse la pignoración.

Elektra sostiene que Astor vendió ilegalmente las acciones y lo demanda por fraude en Reino Unido, donde un juez ordenó congelar activos del fondo. Astor, a su vez, impulsa acciones legales por presunta manipulación bursátil.

El conflicto sigue abierto y ha provocado una fuerte caída en las acciones de Elektra.

Ricardo Salinas Pliego habría espiado a abogado para desestimar caso en Inglaterra

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego habría contratado a una empresa de inteligencia para espiar al abogado de la parte demandante en el caso que lleva en Inglaterra contra Elektra.

De acuerdo con las informaciones, el empresario pagó para que se grabara una conversación con el abogado, con la intención de desestimar el caso; sin embargo, el juez a cargo rechazó la evidencia presentada.

Asimismo, reclamó que la intención de los abogados de Salinas Pliego era “engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener”.

Presunto espionaje de Salinas Pliego “no tiene que ver con México”, sentencia Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que, en efecto, el Grupo Elektra del empresario Ricardo Sainas Plego mantienen un litigio contra Astor Asset Management en Inglaterra; sin embargo, no se trata de un asunto relacionado con México.

En este sentido, sentenció que los temas legales de Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas en otros países son “asuntos internacionales” que deben resolverse conforme a derecho en el país donde se realizan.

Asimismo, Sheinbaum recordó que en México el empresario Ricardo Salinas Pliego debe al SAT el pago de impuestos de los ejercicios fiscales del 2008 al 2013, y que deben de ser cubiertos tras las resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).