La empresa Astor Asset Managment 3 busca cobrar una deuda de Ricardo Salinas Pliego con Elektra, en la cual la Corporación RBS SA de CV actuó como prestatario por una suma de 110 millones de dólares; aquí te decimos qué es Astor Asset Managment 3.

Ricardo Salinas Pliego no solo fue acusado de incumplir el pago de los intereses de esta deuda de 2021, ya que la empresa Astor Asset Managment 3 asegura que pudo haber dispuesto del 3 por ciento de las acciones de Elektra como garantía, es decir, 7,2 millones de acciones.

Este caso se da a la par de que Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, se encuentra en pugna con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos de créditos fiscales que suman 63 mil millones de pesos, por los cuales la empresa ha buscado ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Resulta profundamente preocupante que un empresario de tan alto perfil no sólo no haya pagado el préstamo, sino que además no haya cumplido con los requisitos regulatorios diseñados para proteger la integridad del mercado y al público en general”

Astor Asset Managment 3