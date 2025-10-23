En un nuevo reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la inflación anual de la primera quincena de octubre 2025, productos y servicios tuvieron un aumento significativo.

De acuerdo con este reporte la inflación anual fue de 3.63 %, en la primera quincena de octubre de 2025.

Pero productos y servicios como la electricidad y vivienda fueron los que se vieron con mayores aumentos.

Electricidad y vivienda entre otros tuvieron un aumento mayor en la primera quincena de octubre de 2025

En este nuevo reporte de la primera quincena de octubre de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 141.608 que aumentó 0.28 % respecto a la quincena anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.63 %. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.43 % y la anual, de 4.69 % .

También en el reporte indican que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.18 % a tasa quincenal.

A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.09 % y los de servicios, 0.26 por ciento.

Además , según este reporte en la tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento.

Dentro de este, los precios de frutas y verduras bajaron 1.27 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 1.79 por ciento.

Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país.

En cuanto a los productos y servicios que tuvieron un aumento mayor en este nuevo reporte destacan:

Electricidad

Transporte aéreo

Vivienda propia

Servicios turísticos en paquete

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

Servicios profesionales

Cebolla

Carne de res

Taxi

Restaurantes y similares

Mientras que los productos y servicios que bajaron son: