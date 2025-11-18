El gobierno de México presumió su inflación más baja y la reducción del precio de la canasta básica durante la firma de la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic); te damos los detalles.

De acuerdo con la información, el Pacic, implementado desde 2022, se habría consolidado como un instrumento eficaz para contener el precio de la canasta básica y así mantener el poder adquisitivo de las familias.

México destaca su inflación más baja y caída en la canasta básica durante renovación del Pacic

Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que durante los primeros 10 meses del 2025, México reportó la inflación más baja desde que se firmó el Pacic con los empresarios.

El secretario Edgar Amador Zamora destacó la caída de la canasta básica, que pasó de 886.50 pesos en noviembre de 2024 a 845 pesos en octubre de 2025, lo que sería una reducción del 4.7% respecto a la cifra anterior.

Durante la renovación de este acuerdo, el gobierno de México resaltó la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado para proteger la economía familiar y proteger su poder adquisitivo.

Cabe mencionar que el Pacic recién firmado prevé mantener sin incrementos el precio de la canasta de 24 productos básicos durante los próximos 6 meses, además de que se suma al Plan México de Claudia Sheinbaum.