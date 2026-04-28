El senador por Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, rechazó los rumores sobre la revocación de su visa de Estados Unidos, así como la de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Cuestionado por medios, Yunes Márquez calificó de “locura” e “Inteligencia Artificial” el audio en el que presuntamente su padre decía haberse comunicado con la FGR para hablar sobre la cancelación de su visa de Estados Unidos.

“No tiene sentido hablar de eso. Yo tengo mi visa, esas son cosas que aparecieron en el 2024, acabo de ir a Estados Unidos, en enero, así te lo pongo” Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Morena

Yunes Linares y Yunes Marquez (Especial )

Yunes Márquez negó que le revocaran la visa y confirmó que en enero visitó Estados Unidos

El fin de semana se viralizó un video en el que se escuchaba la supuesta voz de Miguel Ángel Yunes Linares en el cual daba a conocer que le habían cancelado su visa de Estados Unidos.

Sin embargo, esto fue negado por su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, quien incluso argumentó que en enero pasado visitó Estados Unidos y destacó que cuando haga otra visita a ese país se tomará una fotografía.

Los rumores de la cancelación de ambas visas ocurren en medio de las recientes políticas del gobierno de Estados Unidos, el cual ha revocado visas de funcionarios mexicanos en medio de su ofensiva contra los cárteles.

Recién esta semana, se reportó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya no cuenta con visa porque le fue revocada desde el año pasado, de acuerdo con Los Angeles Times, sin que esto se haya confirmado.