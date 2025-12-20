Jaime Cantón Rocha, diputado de Morena en el Congreso de Baja California, desmintió los reportes en los que se afirmaba que que le retiraron al visa para ingresar a Estados Unidos.

Lo anterior debido a que declaró antes medios locales que es falso que el gobierno de Estados Unidos le haya revocado el documento, pues incluso sostuvo que recién inició el trámite para su renovación.

Jaime Cantón Rocha niega haberse quedado sin visa

En medio de las versiones en las que se aseveraba que debido a una presunta investigación por parte del gobierno de Estados Unidos, Jaime Cantón Rocha se habría quedado sin visa, el diputado local negó los reportes.

Así lo sostuvo ante representantes de medios de comunicación de Baja California, a los que dijo que es completamente falso que las autoridades estadounidenses le hayan revocado el documento.

Al respecto, el diputado integrante de la bancada de Morena en el congreso de Baja California, dijo que que en realidad inició el trámite de renovación de la visa, por lo que las versiones son infundadas.

“Hoy estaba en el CAS para la renovación de mi visa y sacan esto. Tengo mi global y todo, tengo cita para la renovación” Jaime Cantón Rocha

Sobre ello, resaltó que el hecho de que se le haya visto en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) de visa en Tijuana, no tiene nada que ver con un supuesto problema de su situación migratoria.

Por el contrario, insistió en que acudió a la sede con la finalidad de llevar a cabo el trámite de renovación, por lo que también descartó que esté en la mira de las autoridades de Estados Unidos.

Jaime Cantón Rocha acusa golpeteo político por versiones de revocación de visa

Al desmentir las versiones que señalaban que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, el diputado de Morena en Baja California, Jaime Cantón Rocha acusó que se trata de un intento de golpeteo político.

Al respecto, el legislador local lamentó que se esté usando el tema de la renovación de su visa con fines políticos, pues la intención de ello es generar calumnias en su contra.

Cuestionado sobre quién podría estar detrás del golpeteo político que acusó, el diputado local dijo desconocer la autoría de la campaña, pero señaló que por ser tiempos electorales es normal que sucedan situaciones de ese tipo.