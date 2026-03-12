Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, aclaró el viaje que Miguel Ángel Yunes Márquez hizo a París y por el cual solicitó licencia, quedando su padre como suplente.

Ante los medios, Laura Itzel Castillo señaló que el senador Yunes Márquez asistió a la reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE, pero lo hizo a título personal y con sus propios medios.

Al ser cuestionada sobre la presencia de Yunes Márquez en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Laura Itzel Castillo aclaró el viaje del senador.

La legisladora insistió que Miguel Ángel Yunes Márquez no fue a París en representación del Senado, si no que lo hizo a título personal, por lo que él mismo pagó los viáticos de su visita.

Esta aclaración se da luego de que la senadora Laura Esquivel acusara a Miguel Ángel Yunes Márquez de participar en este tipo de eventos cuando se encuentra de licencia.

Por lo anterior, Laura Itzel Castillo insistió en que Miguel Ángel Yunes Márquez no usurpó sus funciones como senador en licencia al asistir a la reunión de la OCDE, pues no fue en representación del Senado.

Cabe mencionar que Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia para ausentarse de sus labores legislativas del 9 al 16 de marzo y, hasta el momento, se desconocía la razón de su ausencia.