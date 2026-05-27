El legislador Miguel Ángel Yunes Márquez se pronunció sobre su viaje a Nueva York tras ser captado junto a su pareja: niega tener 95 faltas en el Senado y afirma que este fue pagado con recursos propios.

“Es totalmente falso que acumule 95 faltas a sesiones en el Senado de la República. Nunca falto”. Miguel Ángel Yunes Márquez, senador de la República

La tarde del lunes 25 de mayo se compartieron imágenes de Miguel Ángel Yunes Márquez en el restaurante Sant Ambroeus, Nueva York, durante el receso legislativo.

Sin embargo, se destacaron 95 inasistencias en la actual legislatura —desde 2024— en la cual suma cuatro solicitudes de licencia, la más reciente de marzo 2026.

Miguel Ángel Yunes Márquez aclara viaje a Nueva York y niega faltas en el Senado

Posterior a las imágenes compartidas en las que se muestra a Miguel Ángel Yunes Márquez en un restaurante de Nueva York, el senador aclaró que viaja seguido.

Mediante un comunicado, Miguel Ángel Yunes Márquez mencionó que vuela frecuentemente a Nueva York por un tratamiento médico en el oído, consecuencia de un accidente.

Afirmó que el costo de esos viajes a Nueva York los cubre de sus recursos particulares, además de que usa el seguro médico particular obtenido desde que vivió en Estados Unidos.

Destacó que nunca falta a las sesiones en el Senado, además de adelantar que estaría presente en la convocatoria extraordinaria del miércoles 28 de mayo, “como siempre” lo hace.

Miguel Ángel Yunes Márquez también mencionó las solicitudes de licencia, que cuando se ha visto obligado por temas personales, su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, ocupa su lugar.

Miguel Ángel Yunes Márquez aclara viaje a Nueva York (Jorge García Orozco)

Miguel Ángel Yunes Márquez destaca que no hace uso de recursos públicos en sus viajes

En su comunicado, Miguel Ángel Yunes Márquez también destacó que sus viajes, como el reciente a Nueva York, son hechos con recursos propios, sin hacer uso del dinero del erario.

Esto debido a que la semana anterior, Miguel Ángel Yunes Márquez también fue visto en España, viaje que fue hecho sin faltar al Senado, según declaró.

Agregó en este tenor que si bien estuvo en un bar que se señaló de exclusivo, no es un club privado que cueste miles de pesos, ya que todos pueden entrar y pagar su consumo.