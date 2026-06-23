Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reafirmó su compromiso contra el nepotismo a fin de que familiares no hereden cargos aunque tengan respaldo popular.

“No estoy de acuerdo que una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular… hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le sigue sea la esposa, el primo… el hermano… el padre, la madre… hasta el cuarto nivel… está legislado para el 2030” Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia mañanera de este martes 23 de junio, recordó que impulsó una reforma, la cual fue aprobada en marzo de 2025, para que no se postulen familiares hasta el cuarto nivel en las elecciones.

Claudia Sheinbaum recordó que Morena adoptó ese principio rumbo a las elecciones 2027 aunque en la ley quedó que se aplicaría hasta las elecciones 2030.

Claudia Sheinbaum reitera rechazo al nepotismo en el marco de inscripciones al proceso interno

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se dan en el contexto de las inscripciones de aspirantes a titular de las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Las inscripciones iniciaron el lunes 22 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México (CDMX) y culminarán el sábado 27 de junio.

En el proceso participan simpatizantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de 17 entidades.

Perfiles que deberían acatar principio contra el nepotismo

Existe duda sobre si determinados perfiles van a participar en el proceso como el de Félix Salgado Macedonio, papá de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Se ha mencionado que es probaleble la participación ya que no se trata de un cargo público y es una figura recientemente creada.

Otro caso en duda es el de Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien ha insistido en sus aspiraciones aunque ha reconocido no le será favorecida la participación en el proceso interno.

De la misma manera hay duda sobre el caso del PVEM con Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.