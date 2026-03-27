Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, adelantó que no irá en alianza con el Partido Verde (PVEM) en San Luis Potosí si la candidata es Ruth González, esposa del actual gobernador.
Morena ha dicho que respetará la ley contra el nepotismo desde las elecciones de 2027 —aunque la ley entre en vigor hasta 2030— por lo que tampoco aceptará a Ruth González.
El PVEM ha expresado su interés en que Ruth González Silva sustituya a Ricardo Gallardo Cardona en la gubernatura del estado de San Luis Potosí, pese a que este es su esposo.
Ante esta posibilidad, Morena advirtió que romperá con PVEM en San Luis Potosí si insiste en no respetar el principio de no nepotismo y así será con todos los candidatos de cada entidad.
“Nosotros hemos determinado en el consejo nacional ya hace varios meses que no llevaremos familiares de los que actualmente gobiernan. No podríamos llevar familiares, ni Morena sola ni en alianza”.Luisa Alcalde
En respuesta a Luisa Alcalde, Ignacio Segura Morquecho, funcionario de San Luis Potosí, dijo que el pueblo será el que decida y aludió a que Morena le está poniendo trabas a Ruth González por ser mujer.
Hace meses, Ricardo Gallardo Cardona propuso una ley que exija que los candidatos de los partidos sean solo mujeres y se acusó de que la norma buscaba dar una ventaja a Ruth González, por lo que fue nombrada Ley gobernadora.