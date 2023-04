La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, presentó una denuncia contra Lourdes Mendoza y los periodistas que replicaron fotografías de sus vacaciones de Semana Santa en Whistler, Canadá, uno de ellos Ciro Gómez Leyva.

De esa manera, la jueza de la Ciudad de México (CDMX), Fidelina Pérez Miranda, ordenó eliminar las publicaciones, ya que en una de ellas aparece su hijo menor de edad.

“Las manifestaciones vertidas por la periodista Lourdes Mendoza Peñaloza y replicadas por los distintos medios, resultan ser comentarios que incitan al odio, tendientes a denigrar, difamar, deshonrar y humillar mediáticamente a mi representada” Denuncia presentada por la abogada de Yasmín Esquivel Mossa

Yasmín Esquivel Mossa pide eliminar cuenta de Twitter de Lourdes Mendoza y Ciro Gómez Leyva por difundir sus vacaciones en Canadá

Este documento a través de su abogada, Olivia Rubio, hace hincapié en que además de que las fotografías generan mensajes de odio y ponen en riesgo la seguridad de su hijo menor de edad.

El 4 de abril, al inicio de Semana Santa, la periodista publicó dos fotos en las que se ve caminando a Yasmín Esquivel Mossa con su familia por las calles de Whistler, la cual retomaron diversos medios y otros periodistas en sus redes sociales.

En ellas Lourdes Mendoza decía que la ministra era neoliberal por viajar a Canadá, hacía referencia a los señalamientos de plagio y mencionaba a su esposo José María Riobóo diciendo que es el contratista favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No solo se solicitó por parte de Yasmín Esquivel Mossa la eliminación del contenido sino eliminar las cuentas en las que se dieron a conocer las fotografías ya que afirmó ponen en riesgo la integridad e intimidad del menor.

No obstante, solo se ordenó “suprimir” las fotografías pero no eliminar las cuentas. al día de hoy las publicaciones ya no están en la cuenta de Twitter de Lourdes Mendoza ni Ciro Gómez Leyva.

Además de a Lourdes Mendoza también se ordenó a Ciro Gómez Leyva “suprimir” el contenido en el que aparece el menor y a cualquier otro medio que haya publicado la fotografía.

Entre las periodistas denunciadas se encuentra Melissa Damián Arellano, de Radiofórmula, aunque en su publicación web sí aparece una imagen del tuit de Lourdes Mendoza en el que se oculta al menor con un rectángulo negro.

La Fiscalía de la CDMX deberá supervisar el cumplimiento de la orden, no obstante, podrían hacerse acreedores a multas y a ser procesados por desobediencia al mandato judicial.

Inicialmente se habló de la denuncia en una columna de opinión de la revista proceso y posteriormente periodistas han hablado del contenido de la misma.

Yasmín Esquivel Mossa y la Guardia Nacional

Yasmín Esquivel Mossa ha sido tendencia nuevamente este lunes 17 y este martes 18 de abril por otro tema, el del análisis del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que además de Arturo Zaldivar, Yasmín Esquivel Mossa se ha pronunciado por no considerar inconstitucional como plantea el proyecto, que la Guardia Nacional pertenezca formalmente a la Sedena.

En la sesión del lunes, la ministra dijo que no se viola la Constitución porque está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque el proyecto dice que las fuerzas formadas militarmente solo pueden actuar de manera excepcional en labores de seguridad, Yasmín Esquivel dijo que no es militarizar sino poner la fuerza del Estado disponible para responder ante el crimen organizado.

Cabe recordar que el Senado planteó la Guardia Nacional como un cuerpo civil que inicialmente se conformaría por militares y posteriormente se iría abriendo a la formación de civiles, pero no ha sucedido.