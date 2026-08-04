Aspirantes de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) presentaron los primeros amparos en contra del examen de control bajo argumento de que la medida afecta su educación.

Los amparos fueron presentados ante juzgados en Materia Administrativa que todavía no han sido admitidos a trámite, aunque pretenden suspender el examen de control.

Al respecto, el abogado y catedrático de la UNAM, Rodolfo Martínez, señaló que al menos 170 aspirantes de la Máxima Casa de Estudios lo han buscado para ampararse.

Aspirantes de la UNAM presentan primeros amparos contra el examen de control (Rogelio Morales Ponce)

Aspirantes de la UNAM presentan primeros amparos contra el examen de control

Se dieron a conocer los primeros cuatro amparos contra el examen de control de la UNAM, de parte de aspirantes a las carreras de Derecho, Arquitectura y Medicina.

Los amparos fueron presentados ante los juzgados Noveno y Decimotercero en Materia Administrativa en Ciudad de México (CDMX), de donde son los aspirantes de la UNAM.

Y quedaron a cargo de las juezas Verónica Yessel Beltrán y Adriana Uribe Vidal, aunque de momento las juzgadoras no han admitido los amparos.

Al respecto, dieron un plazo de cinco días para corregir errores dentro de los escritos y aclarar los actos reclamados, o los amparos serán desechados.

A su vez, los amparos fueron presentados a finales de julio, entre los días 30 y 31 de julio, por lo que esta semana se determinaría si aceptan los recursos contra el examen de control.

Amparos contra examen de control de la UNAM provocarían pérdida de este ciclo escolar

Referente a los amparos, el catedrático de la UNAM, Rodolfo Martínez, aclaró en entrevista con MVS Noticias que los aspirantes perderían este año escolar de optar por la vía legal.

Explicó a su vez que la resolución sobre el examen de control llegará después del inicio del ciclo, esto debido a que no se podría aspirar ni siquiera a una suspensión provisional.

Sin embargo, recordó su recomendación de no presentar el examen de control en caso de que quieran presentar un amparo, ya que al no hacerlo tendrían materia legal.