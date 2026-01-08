Se dio a conocer que vincularon a proceso a Yoel Alter de Lev Tahor tras investigación de la FGR.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio una actualización judicial del caso de Yoel Alter de Lev Tahor.

Confirman que vinculación a proceso a Yoel Alter de Lev Tahor tras investigación de la FGR

Mediante un comunicado, la FGR informó que en continuación de su audiencia inicial obtuvo una vinculación a proceso de Yoel Alter.

Un agente del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó datos de prueba para imputarle a Yoel su:

“Probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas”.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, Yoel Alter posiblemente forma parte de la secta ultraortodoxa Lev Tahor con operaciones en:

Israel

Nueva York

Guatemala

México

Yoel Alter de Lev Tahor (@FGRMexico / X)

Lev Tahor aparentemente sustrae menores de edad de su lugar de origen con el objetivo de llevar a cabo matrimonios forzados con adultos del mismo grupo.

La Fiscalía indicó que tras vincular a proceso a Yoel Alter, las autoridades judiciales ratificó la prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social Estatal, con residencia en Tapachula, Chiapas.

Asimismo, el juez otorgó dos meses para realizar la investigación complementaria.

El caso de Yoel Alter de la secta Lev Tahor

El pasado 25 de diciembre 2025, se dictó prisión preventiva a Yoel Alter.

De origen rumano, Yoel Alter fue extraditado por el Gobierno de Guatemala tras ser detenido en enero 2025 pasado.

Su captura en el estado de Chiapas, se logró luego del cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Yoel Alter.

La detención del integrante de Lev Tahor se consiguió mediante la coordinación de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Así como del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).