Yoel Alter es un miembro identificado de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, grupo acusado de graves violaciones de derechos humanos y delitos relacionados con niños y trata de personas. Descubre todo acerca del israelí detenido en Guatemala a inicios del 2025.

¿Quién es Yoel Alter?

Yoel Alter es un miembro de la secta ultraortodoxa judía Lev Thor, grupo que ha sido descrito por las autoridades y medios como una secta extremista y ha enfrentado múltiples acusaciones por prácticas abusivas y delictivas en varios países. En enero de 2025, fue detenido en Guatemala durante un operativo de Interpol, requerido en extradición por México por su presunta participación en delitos relacionados con la trata de personas.

¿Qué edad tiene Yoel Alter?

Yoel Alter tiene 35 años y es de origen israelí; sin embargo, se desconoce la fecha exacta de su cumpleaños.

¿Yoel Alter tiene esposa?

No existe información pública sobre el estado civil de Yoel Alter, por lo que se desconoce si tiene pareja o no.

¿Qué signo zodiacal es Yoel Alter?

Al no estar disponible su fecha de nacimiento, se desconoce qué signo zodiacal es Yoel Alter.

¿Yoel Alter tiene hijos?

No hay información pública verificable sobre si Yoel Alter tiene hijos; su perfil público está vinculado únicamente a su rol dentro de la secta y los procesos judiciales en su contra.

¿Qué estudió Yoel Alter?

No hay datos públicos confiables sobre la formación académica de Yoel Alter. No aparecen registros sobre sus estudios; lo que se sabe se concentra en su pertenencia a Lev Tahor y los procesos legales asociados.

¿En qué ha trabajado Yoel Alter?

Yoel Alter ha estado implicado como integrante de Lev Tahor, una comunidad judía ultraortodoxa que ha sido objeto de investigaciones y operativos relacionados por presuntos delitos. Además, Lev Tahor ha sido señalado por prácticas como matrimonios forzados, abusos hacia menores, tráfico de personas y otras conductas consideradas criminales.

En enero del 2025, Alter fue capturado en la Ciudad de Guatemala por agentes de la Interpol, solicitado en extradición por México por su presunta participación en delitos de trata de personas y otros abusos.

Posteriormente, un tribunal guatemalteco resolvió que procede su extradición a México, donde se le reclama formalmente por estos delitos.

En las últimas horas, su nombre ha resonado debido a que fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas.

La FGR dio a conocer que durante la audiencia inicial, la FEMDO logró que el juez reconociera como ejecutada la orden de aprehensión contra esa persona.