La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), condenó la trata de personas contra menores de edad por la que se acusa a Yoel Alter, miembro de la secta Lev Tahor.

Yoel Alter fue detenido y puesto en prisión preventiva oficiosa por la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de trata de personas contra niños, niñas y adolescentes.

Ante el caso, la institución dirigida por Lorena Villavicencio resaltó que ninguna creencia puede estar sobre el bien de la niñez.

“Desde Sipinna reiteramos que ninguna creencia; práctica cultural o religiosa; usos o costumbres, puede estar por encima del interés superior de la niñez, ni justificar actos que impliquen coerción, sometimiento, violencia sexual, matrimonios forzados, o cualquier forma de explotación infantil” Sipinna

Sipinna reitera defensa de la niñez ante proceso contra Yoel Alter de Lev Tahor

La Sipinna se pronunció sobre el proceso contra Yoel Alter, quien está acusado de secuestrar niños de sus hogares para casarlos con adultos en el estado de Chiapas a través de la secta Lev Tahor.

Por este hecho, la Sipinna manifestó “su intransigente condena a cualquier forma de violencia, explotación y vulneración” de los derechos de las infancias.

Asimismo, reiteró su defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo ante prácticas como la trata de personas con fines de matrimonios forzados.

“Sipinna manifiesta su intransigente condena a cualquier forma de violencia…en específico a prácticas como la trata de personas, niñas, niños y adolescentes, con fines de matrimonios forzados, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y delitos de alto impacto” Sipinna

Sipinna reconoce esfuerzos de la FGR en caso contra Yoel Alter

Por otra parte, la Sipinna, señaló que la detención del Yoel Alter, acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas, demuestra los esfuerzos de la FGR y de las autoridades para cuidar de la dignidad, libertad y desarrollo integral de las infancias.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en dicho caso.

Además, refrendó su compromiso para el fortalecimiento de “la prevención, detención temprana y atención de la trata de personas”, sobre todo de aquella que afecta a niñas, niños y adolescentes.