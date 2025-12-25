La Fiscalía General de la República (FGR), logró que se otorgara prisión preventiva oficiosa en contra de Yoel Alter, miembro de la secta de ultraderecha Lev Tahor.

Esto por su probable participación en el delito de delincuencia organizada para cometer trata de personas.

Yoel Alter es un hombre de origen israelí que pertenece a la comunidad ultraortodoxa Lev Tahor que es acusado por autoridades mexicanas de delitos por trata de personas y abuso de menores.

En enero de 2025, Yoel Alter fue detenido en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, como respuesta a la solicitud de extradición del gobierno de México.

FGR logra prisión preventiva contra Yoel Alter por trata de personas relacionado con matrimonios forzados

La FGR informó que obtuvo la prisión preventiva oficiosa contra Yoel Alter, de 35 años de edad, por el delito de trata de personas ante la hipótesis de matrimonios forzados, ocurridos contra personas menores de edad.

De acuerdo con las autoridades, Yoel Alter participó de este delito contra niños y adolescentes en Tapachula, Chiapas.

En audiencia con el Ministerio Público Federal, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que se cumplimentara la orden de aprehensión contra Yoel Alter.

La defensa del miembro de la secta Lev Tahor, solicitó la duplicidad del término para definir su situación jurídica.

¿Quién es Yoel Alter? Tiene prisión preventiva por trata de personas

Yoel Alter forma parte de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, que se dedica a secuestrar menores de edad de su lugar de origen, para realizar matrimonios forzados con adultos de la misma secta.

Por la comisión de estos delitos, se cumplimentó una orden de aprehensión en el estado de Chiapas.

El 24 de enero de 2025 fue capturado por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ante la solicitud formal de su detención de las autoridades mexicanas.