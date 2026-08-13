Guadalupe Hernández fue vinculada a proceso por su posible participación en el delito de contrabando de combustible y falsificación de documentos -huachicol fiscal- ligado a Ernesto Ruffo.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) mediante un comunicado la tarde del miércoles 12 de agosto, tras una audiencia que se llevó a cabo de manera privada.

Tal como explica la FGR, Guadalupe Hernández habría participado presuntamente en una red criminal que contrabandeaba combustible por vías férreas.

Guadalupe Hernández es vinculada a proceso por huachicol fiscal en red ligada a Ernesto Ruffo

La FGR dio a conocer que tras audiencia inicial se vinculó a proceso a Guadalupe Hernández, por su probable participación en los delitos relacionados al huachicol fiscal:

Contrabando de hidrocarburos

Delincuencia organizada con finalidad de robo de combustible

Guadalupe Hernández es vinculada a proceso por huachicol fiscal (Captura de pantalla)

Asimismo, la FGR celebró la vinculación a proceso ya que el juez de control valoró que hay suficientes elementos que la relacionarían con la presunta red de Ernesto Ruffo.

El juez mantuvo la medida de prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur mientras se lleva a cabo la investigación.

Al respecto, la defensa de Guadalupe Hernández y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada tendrán tres meses de investigación complementaria.

A su vez, la FGR destacó que la vinculación a proceso así como la previa aprehensión de Guadalupe Hernández se lograron por las labores de inteligencia y coordinación institucional.

Caso Ernesto Ruffo: FGR afirma que red de huachicol fiscal se realizaba por vías férreas

La FGR también informó que habrían identificado una red de contrabando de combustible ligada a Guadalupe Hernández e Ingemar, que se movía mediante vías férreas.

De acuerdo con la FGR, posiblemente dicha red usaba cargamentos declarados pero con volúmenes inferiores al transportado, con la intención de no pagar impuestos.

Guadalupe Hernández habría intervenido en dichas operaciones, como al formalizar contratos de distribución así como firmar en distintas cuentas bancarias.