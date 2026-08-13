Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, condenó la agresión que ejerció el diputado federal del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, en contra de Arturo Ávila.

Así lo sentenció por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que también señaló al diputado agresor de ser “operador” del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Condenamos enérgicamente la violencia ejercida por Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI y operador de Alito Moreno, contra el diputado Arturo Ávila” Ariadna Montiel

De la misma forma, Ariadna Montiel denunció que tras la agresión de Carlos Gutiérrez Mancilla contra Arturo Ávila, el PRI advirtió que continuarán encarando con violencia a quien cuestione a Alito Moreno.

Pleito entre Carlos Mancilla y Arturo Ávila sube de tono por Alejandro Moreno (Eduardo Díaz)

Ariadna Montiel crítica agresión de Carlos Gutiérrez Mancilla contra Arturo Ávila

La Cámara de Senadores fue escenario de un encontronazo que escaló a lo físico entre los legisladores Carlos Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila, quienes se enfrentaron por el desafuero de Alejandro Moreno.

Ante lo ocurrido el miércoles 12 de agosto, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, condenó los hechos al advertir que el diputado del PRI agredió al de Morena.

En su publicación, Ariadna Montiel sentenció que el choque fue un acto de violencia por parte de Carlos Gutiérrez Mancilla y expresó su respaldo y solidaridad a Arturo Ávila.

“Condenamos enérgicamente la violencia ejercida por Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI y operador de Alito Moreno, contra el diputado Arturo Ávila, a quien manifestamos nuestro respaldo y solidaridad” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel condena agresión de Carlos Gutiérrez Mancilla contra Arturo Ávila (@A_MontielR/X)

Sin embargo, resaltó que por más violencia que ejerza el PRI, los expedientes no se borrarán y acusó que el partido tricolor es incapaz de convivir de forma democrática.

Pese a lo anterior, aseveró que México ya no le tiene miedo al Revolucionario Institucional, pues dicho partido está refundido en el “basurero de la historia, de donde nunca saldrán”.

Ariadna Montiel afirma que Morena seguirá cuestionando a Alito Moreno

Al condenar la agresión que ejerció el priísta Carlos Gutiérrez Mancilla contra Arturo Ávila, Ariadna Montiel también se lanzó en contra de la postura que ha tomado el PRI.

Sobre el tema, lamentó los dichos de Gutiérrez Mancilla, quien tras el encontronazo amenazó con seguir encarando y buscando a quienes osen cuestionar y criticar al líder del PRI.

No obstante, Ariadna Montiel sostuvo que en Morena no van a dejar de confrontar desde la arena del debate al dirigente tricolor, pues continuarán denunciando su corrupción y traiciones.

“Desde Morena vamos a seguir denunciando que su dirigente político es un corrupto y traidor a la patria” Ariadna Montiel

Recordó que el dirigente nacional priísta ha pedido la intervención de autoridades extranjeras contra las autoridades electorales que solo quieren que respete la ley.