El diputado Arturo Ávila asegura que la estrategia de Alejandro Moreno consiste en buscar deliberadamente la confrontación a través de métodos que califica como “porriles”, luego de lo ocurrido en el Senado.

Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez protagonizaron un altercado este miércoles 12 de agosto de 2026 en el patio central del Senado, donde intercambiaron empujones e insultos en torno al desafuero de Alejandro Moreno.

Arturo Ávila acusa provocación de Alejandro Moreno tras pleito con Carlos Gutiérrez

Tras el pleito registrado este miércoles en el Senado entre Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez, el diputado de Morena acusó que esta fue una forma de confrontación por parte de Alejandro Moreno.

Carlos Gutiérrez Mancilla va contra Alejandro Murat por señalamientos contra Alejandro Moreno (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

En entrevista con Javier Risco, Arturo Ávila dijo que a Alejandro Moreno le molestó mucho que se esté solicitando su desafuero para que sea investigado por el desfalco en el estado de Campeche.

Ante esta molesta por su desafuero, Alejandro Moreno habría mandado a Carlos Gutiérrez para provocarlo mediante descalificaciones y ataques de índole personal para generar “la nota”.

Arturo Ávila sostuvo que Alejandro Moreno buscaba que reaccionaría de forma agresiva ante la provocación de Carlos Gutiérrez, a quien acusa de no ser su primera vez en buscar desatar un conflicto.

“Esta es la forma de actuar de Alito Moreno. Alito utiliza a Mancilla, lo cual yo lamento, no es la primera vez que lo hace, lo hace recurrentemente”. Arturo Ávila

El diputado Ávila lamentó que esta sea una forma de actuar recurrente por parte del dirigente del PRI, señalando que estas tácticas buscan forzar situaciones de conflicto a través de la descalificación personal.