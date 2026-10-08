La Vigilancia Profunda se perfila como una de las principales herramientas de supervisión digital que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría aplicar durante 2027, debido a los resultados de recaudación que ha generado y al bajo costo que representa para la autoridad fiscal.

Así lo considera el abogado especialista en Derecho Fiscal y Prevención de Riesgos Financieros de AYA Legal & Compliance Noé Amaro Luis, quien señaló que las cifras de recaudación muestran la relevancia que ha adquirido este programa para el fisco.

De acuerdo con los Informes Tributarios y de Gestión del SAT citados por el especialista, durante el primer semestre de 2023 el programa generó 35 mil 239 millones de pesos, mientras que en el primer trimestre de 2024 aportó 27 mil 705 millones de pesos. Para el cierre de 2024, reportes del sector ubicaron la recaudación del programa en más de 72 mil millones de pesos.

Recientemente, el vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contaduría Pública Luis Carlos Figueroa , dio a conocer que el SAT recaudó 180 mil 443 millones de pesos durante el primer semestre de 2026 a través de sus programas de cumplimiento de obligaciones, cobranza coactiva y Vigilancia Profunda, esta última con un mayor uso de su modalidad exprés.

En promedio, esto equivaldría a entre 6 mil y 9 mil millones de pesos mensuales por esta vía, es decir, alrededor de 70 mil millones de pesos al año, de acuerdo con lo expuesto.

Estas cifras explican por qué el SAT va a seguir apostando por este esquema. Le cuesta poco, usa inteligencia artificial y cruces de datos, que ya tiene, y en la mayoría de los casos el contribuyente termina pagando sin pelear. Para 2027, la versión exprés se perfila como la principal herramienta de supervisión digital. Noé Amaro Luis, abogado especialista en Derecho Fiscal y Prevención de Riesgos Financieros de AYA Legal & Compliance

¿Qué es la Vigilancia Profunda del SAT?

La Vigilancia Profunda es un mecanismo mediante el cual el SAT compara la información declarada por los contribuyentes con los datos que ya tiene disponibles, como facturas emitidas y recibidas, pagos, retenciones, DIOT, declaraciones anteriores e información reportada por terceros.

Cuando existen diferencias, la autoridad puede invitar al contribuyente a aclararlas o corregirlas antes de iniciar una auditoría formal.

La Vigilancia Profunda aunque no es una auditoría, recibir una invitación de este programa significa que el fisco ya encontró algo que no le cuadra, así que lo mejor es atenderla acompañado de un asesor fiscal. Noé Amaro Luis, abogado especialista en Derecho Fiscal y Prevención de Riesgos Financieros de AYA Legal & Compliance

El procedimiento suele comenzar con un oficio invitación enviado mediante el Buzón Tributario o correo electrónico. El contribuyente puede ser citado a una entrevista presencial en la Administración Desconcentrada de Recaudación o a una sesión virtual por Microsoft Teams.

Durante la entrevista, personal del SAT presenta las diferencias detectadas, normalmente junto con un estimado del impuesto que considera omitido y la forma en que realizó el cálculo.

Después, el contribuyente tiene un plazo para aclarar las diferencias, presentar documentación o, cuando corresponda, corregir su situación mediante declaraciones complementarias.

En la modalidad exprés no se realiza una reunión. El detalle de las inconsistencias llega directamente por medios electrónicos y, según lo señalado por el especialista, el contribuyente cuenta con hasta 60 días naturales para analizar y, en su caso, solventar las observaciones.

¿Qué hacer ante una invitación de Vigilancia Profunda?

Noé Amaro Luis advirtió que uno de los errores más comunes consiste en acudir a la entrevista sin revisar previamente la información o pagar de inmediato el monto señalado por el SAT.

Las diferencias pueden tener distintas explicaciones, como facturas canceladas, complementos de pago correspondientes a otro mes, anticipos o notas de crédito. Si estos movimientos no se documentan, la autoridad puede considerarlos como omisiones.

El error más común es llegar a la entrevista sin haber revisado nada, o peor, pagar de inmediato lo que dice el SAT. Muchas diferencias tienen explicación: facturas canceladas, complementos de pago de otro mes, anticipos, notas de crédito. Si no las documentas, la autoridad las toma como omisiones. Y si no respondes, lo siguiente puede ser una revisión formal o incluso la restricción del certificado de sello digital, lo que te impide facturar. Noé Amaro Luis, abogado especialista en Derecho Fiscal y Prevención de Riesgos Financieros de AYA Legal & Compliance

El especialista también señaló que, aunque la Vigilancia Profunda no constituye una auditoría, puede tener consecuencias posteriores.

Que no sea una auditoría no quiere decir que no tenga consecuencias. Jurídicamente es un acto de orientación, pero en la práctica es la antesala de las facultades de comprobación. La información que entregues en esa etapa puede usarse después, por eso importa qué entregas y cómo lo entregas. Noé Amaro Luis, abogado especialista en Derecho Fiscal y Prevención de Riesgos Financieros de AYA Legal & Compliance

Por ello, recomendó que empresas y personas físicas que reciban una comunicación o invitación de Vigilancia Profunda busquen asesoría especializada antes de responder o realizar algún pago.

La recomendación consiste en revisar el origen de las diferencias, conciliar la información contable y fiscal y determinar si corresponde aclarar, corregir o defender la postura del contribuyente.