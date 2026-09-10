Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT cómo funcionará la tasa cero para librerías tras caso de Ediciones Era.

“Los libros están exentos, no pagas el IVA del 16%, pero la modificación es que quién vende ese libro no cobra el IVA porque está exento, pero ahora se va a pasar de exento a tasa cero” Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT

Antonio Martínez Dagnino explicó desde la conferencia mañanera del pueblo del jueves 10 de septiembre de 2026, que con esta nueva tasa cero para las librerías ahora sus gastos pueden solicitar en devolución.

Tasa cero para las librerías será un apoyo para todos señala el SAT

Asimismo en su aclaración, Martínez Dagnino del SAT señaló que la tasa cero para las librerías funcionará como un apoyo para todas las personas.

Así como para las compañías que venden los libros.

“Es un apoyo para todas las personas y para todos los que venden libros” Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT

Además para las organizaciones civiles como el caso de las iglesias que son asociaciones civiles y están exentas por lo que es diferente a la tasa cero.