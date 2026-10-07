Comerciantes del Centro Histórico dieron a conocer un video donde un grupo de sujetos agreden a dos policías de la CDMX en la calle de Motolinia.

En el video, se pueden ver alrededor de 9 sujetos emboscando a los dos policías de CDMX ante la mirada de los transeúntes.

Sujetos son captados en video agrediendo a policías en el Centro Histórico de CDMX

Por lo que podemos ver en el video difundido por comerciantes del Centro Histórico de CDMX, los sujetos se van encima de los policías, quienes se desplazan por la calle de Motolinia.

Agresión a policías en Centro Histórico de CDMX (Especial)

Al parecer, los policías agredidos en el Centro Histórico de CDMX, tomaron la calle de Motolinia para huir precisamente de los sujetos que los agredieron al final.

Los dos agentes son arrojados al suelo, donde son atacados en conjunto durante unos segundos; posteriormente, los agresores se dan a la fuga. Fueron aprehendidos por refuerzos al poco tiempo.

Después de eso, peatones que estaban en la zona se acercan a los policías para enterarse de su estado de salud. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los agresores.

¿A qué se debió la agresión a policías del Centro Histórico de CDMX?

Si bien aún no hay una versión oficial de las razones detrás de la agresión a policías en el Centro Histórico de CDMX, ya hay rumores circulando tras difundirse el video.

La más comentada es que los agresores de policías del Centro Histórico de CDMX son volanteros de la zona, quienes respondieron de manera violenta a un operativo.

Los policías iban a retirar las motos de estos estacionadas en la calle de Motolinia, cuando los volanteros se negaron fue que vino la agresión de su parte.

Reiteramos que de momento no hay nada oficial por parte de las autoridades, por lo que lo anterior se debe de tomar con sus reservas.