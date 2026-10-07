Este 7 de octubre se dio a conocer la supuesta muerte de Abe Simpson, mejor conocido como “El Abuelo Simpson” de la popular serie animada de Los Simpson.

En varios portales y canales de fans de Los Simpson se dio a conocer la muerte de Abe Simpson este 7 de octubre; aquí te diremos si este rumor es cierto o no.

¿Abe Simpson murió este 7 de octubre?

Aunque sitios de fans aseguran que este 7 de octubre murió Abe Simpson de Los Simpson, en realidad no hay ninguna fuente oficial que confirme el rumor.

Muerte de Abe Simpson (Especial)

De hecho, ni siquiera los más de 800 capítulos que tiene Los Simpson, hace alusión a una fecha de muerte de Abe Simpson en la ficción.

Aún más, en el capítulo “Fiestas de un futuro pasado”, se muestra que el Abuelo Simpson sigue vivo en el 2041; solo que fue congelado debido a que tenía una enfermedad incurable.

Aunque tiempo después se halló la cura, Homero mantuvo a su padre congelado hasta el mencionado año 2041, debido a que le salía más barato tenerlo ahí.

Así que no, el Abuelo Simpson no ha muerto ni en la ficción de Los Simpson ni con un anuncio oficial por parte de Disney o los realizadores de la serie.

¿Por qué se dice que Abe Simpson murió el 7 de octubre?

Hasta donde hemos revisado, no hay una fuente clara de dónde salió la información de la muerte de Abe Simpson este 7 de octubre.

Como ya mencionamos, no hay pistas de la muerte de Abe Simpson el 7 de octubre ni en la serie ni en declaraciones de los realizadores o el creador de Los Simpson.

Todo parece ser un rumor inventado para jalar vistas a las diferentes publicaciones de los portales y cuentas que están compartiendo la información.

Así que a menos que haya un cambio de último momento, ninguno de los miembros de la familia Simpson ha muerto en los primeros días de octubre.