Si adquiriste un bien o servicio pero se te negó la entrega de una factura, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que personas físicas y morales están obligadas a cumplir con la emisión del documento.

Ante ello, el organismo compartió una guía paso a paso sobre la forma en la que se debe solicitar la emisión de la factura en caso de que algún esatablecimiento o prestador de servicios se haya negado.

Cabe destacar que en la ley se establece que la entrega de facturas no es opcional, pues el SAT recordó que todos deben cumplir con su emisión por las operaciones realizadas.

SAT (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Paso a paso cómo reclamar una factura si te la negaron

Al responder a la usuaria de X que le solicitó ayuda ante la negativa que recibió para emisión de una factura, el SAT compartió una guía en la que se incluye el paso a paso para reclamar el documento fiscal:

Ingresa al portal del SAT, da clic en la sección de conciliación de facturas y pica la opción “Continuar” Captura los datos del proveedor que te negó la factura como su Nombre o Razón Social, RFC, teléfono y correo electrónico Describe la operación indicando el bien o servicio adquirido, monto, forma de pago, fecha y la respuesta que te dio el proveedor para no darte la factura Registra la dirección del proveedor incluyendo calle, número, colonia, código postal, municipio y estado Ingresa tus datos de contacto personales incluyendo tu RFC, nombre completo y correo electrónico para recibir notificaciones Acepta la cláusula de uso de datos personales para autorizar que el SAT comparta únicamente tu RFC y correo con el proveedor Captura el código CAPTCHA en pantalla, haz clic en Validar y presiona el botón Enviar Guarda el folio y contraseña que generará el sistema y que recibirás por correo para dar seguimiento al caso

SAT (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

¿La entrega de facturas es obligatoria?

El artículo 20 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por internet por todas las operaciones, ingresos percibidos o retenciones efectuadas.

La disposición legal aplica para cualquier persona física o moral que realice actividades comerciales, con el fin de que el SAT asegure la transparencia tributaria y trazabilidad de los recursos.

Lo anterior debido a que las facturas permiten respaldar las operaciones de los contribuyentes, acreditar la legalidad de los ingresos y amparar deducciones autorizadas.

Por ello, negarse a proporcionar una factura o condicionarla a requisitos arbitrarios constituye una infracción fiscal sancionada con multas económicas, clausuras temporales y revisiones por el SAT.