El analista Leo Zuckermann se dijo decepcionado con la participación de Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, en el tercer debate presidencial del domingo 19 de mayo, a dos semanas de las elecciones México 2024.

Y es que para Leo Zuckermann, Xóchitl Gálvez desaprovechó temas como la inseguridad, las deficiencias en salud, los apagones, la falta de agua y más para exhibir “ineptitud” de la Cuarta Transformación. El comuniador se pronunció de esta manera durante la Mesa de Análisis de NMas:

En el video, Leo Zuckermann señala que Xóchitl Gálvez llegó al tercer debate presidencial con una “buena semana”, tanto por sus eventos, como por su participación en Tercer Grado y por el éxito de la marcha de la Marea Rosa; sin embargo, la aspirante presidencial no pudo dar un golpe definitivo en contra de la puntera Claudia Sheinbaum.

Leo Zuckermann consideró innecesario el señalamiento de “narco candidata” contra Claudia Sheinbaum, sobre todo con un libro con fuentes “extrañas” como “La Historia Secreta” de Anabel Hernández, texto por el que “regañaron” a Xóchitl Gálvez ya que los moderadores recordaron que estaba prohibido exhibir libros en el encuentro.

“Yo me quedo decepcionado porque ninguno de los tres dieron soluciones reales al problema de la inseguridad. En ese sentido atacar a Claudia Sheinbaum por ser la narco candidata y a Morena por ser el narco partido me parece gratuito, es innecesario. Lo que está acusando la candidata Xochitl Gálvez es que hay una sociedad con los criminales, creo que esa no es la critica, no debería ser la critica, basada por cierto en un libro con fuentes ahí extrañas”

Leo Zuckerman. Analista