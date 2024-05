La candidata del #PRIAN me calumnió en el #TercerDebatePresidencial.



No tienen una sola prueba que sustente sus dichos y solo se dedica a difamar.



La derecha quiere bajarnos a su nivel. El león cree que todos son de su condición, ¡pero no!, no somos iguales y a las pruebas me… pic.twitter.com/18fakOtlG4