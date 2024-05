El tercer debate presidencial dejó una serie de memes en redes sociales, entre los cuales destacan las referencias a algunos libros en el encuentro, así como descuidos y hasta la Virgen de Guadalupe, figura referida por una de las candidatas presidenciales.

Durante el tercer debate presidencial realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Ciudad de México (CDMX), Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, insistió en señalar a la aspirante de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, como narcocandidata; “no es un apodo, ni un insulto, sino una descripción de hechos”, aseguró.

En relación a lo anterior, Xóchitl Gálvez hizo referencia al libro publicado por la periodista Anabel Hernández:

“En el pasado debate llamé narco candidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarles a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo, ni un insulto, sino que es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual Presidente para campañas políticas”

Sin embargo, los moderadores del tercer debate le llamaron la atención:

“Les recordamos a las candidaturas que de acuerdo con el formato aprobado los libros no están permitidos”

Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos de Xóchitl Gálvez en el tercer debate presidencial; la candidata de Morena cuestionó las fuentes con las que tuvo contacto la periodista Anabel Hernández, además ironizó y le recomendó a Gálvez leer ciencia ficción:

Sin embargo, gran parte del debate, Xóchitl Gálvez lo dedicó a criticar a la candidata de Morena, ya que en otro momento del encuentro señaló a Sheinbaum como una “falsa cristiana”, y le cuestionó el uso de una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe en un evento político, hecho que le pidió exponer ante el papa Francisco:

Claudia Sheinbaum señaló en el tercer debate presidencial que no hay división de poderes cuando Norma Piña se reúne con Alejandro Moreno

“¿Le contaste a su Santidad cómo usaste a la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia en Tlalpan cuando fuiste alcaldesa? Tienes derecho a no creer en Dios, es un tema personal, a lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso se llama hipocresía”

Xóchitl Gálvez