Con la icónica canción de la serie Friends, Claudia Sheinbaum compartió un video con los también candidatos Clara Brugada, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

Esto se da, de acuerdo con la cuenta regresiva del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando faltan 63 días de las elecciones 2024, a celebrarse el domingo 2 de junio, en la que participarán los 4 candidatos de Morena.

Igualmente, el próximo domingo tendrá lugar el primer debate presidencial, en el que Claudia Sheinbaum será la primera en hablar, y para el cual se solicitaron preguntas de la ciudadanía.

Actualmente, tanto Claudia Sheinbaum como Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, están en periodos de campaña rumbo a las elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch al estilo Friends; así quedó su video

En sus cuenta de TikTok, Claudia Sheinbaum compartió hoy un video con Clara Brugada, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, con la intro y el estilo de la icónica serie Friends.

Tal como señaló Claudia Sheinbaum en el pie del video que compartió en TikTok, “con la épica intro de Friends” presentó al equipo que ganará la Ciudad de México (CDMX): Clara Brugada, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

Mientras se escucha I’ll be there for you de The Rembrandts, uno de los distintivos de Friends, se muestran varias imágenes con los candidatos de Morena riendo, imitando el fondo blanco del video musical original.

Se puede observar también como en letras de colores, y con una tipografía parecida a la de la intro de Friends, comienzan a presentar al equipo de la CDMX:

Claudia Sheinbaum - candidata a la presidencia

Clara Brugada - candidata a la jefatura de gobierno

Ernestina Godoy - candidata a la Cámara de Senadores

Omar García Harfuch - candidato a senador

Los candidatos casi al final del video, que dura 33 segundos, se puede escuchar que dicen “somos un equipazo”, palabras confirmadas por Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la CDMX.

Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch comparten detrás de cámaras de su video estilo Friends

Por otra parte, en sus redes sociales, tres de los candidatos de Morena compartió algunas imágenes del detrás de cámaras de la grabación del video al estilo Friends.

Claudia Sheinbaum publicó que compartía algunas fotos que fueron tomadas con el gran equipo de la CDMX, Clara Brugada, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

Les comparto unas fotografías que tomamos con el gran equipo: @ClaraBrugadaM, jefa de Gobierno; @OHarfuch y @ErnestinaGodoy_, senadores por la Ciudad de México. pic.twitter.com/z4K0LajnxM — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 30, 2024

Mientras que la candidata al Senado y ex fiscal, Ernestina Godoy destacó en sus redes sociales que disfruta mucho competir con ellos, ya que no sólo son compañeros de lucha, también sus amigos.

Etiquetando tanto a Claudia Sheinbaum como a Clara Brugada como Omar García Harfuch, Ernestina Godoy sentenció que están unidos por la Transformación.

Detrás de camaras

Disfruto mucho compartir con ustedes.

Para mí, no son solamente compañeros de lucha, sino grandes amigas y amigos @Claudiashein , @ClaraBrugadaM y @OHarfuch

Unid@s por la Transformación pic.twitter.com/kZ0p34PryC — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) March 30, 2024

Mientras que Omar García Harfuch escribió en su Facebook que son el mejor equipo junto con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Cómo va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024?

En la encuesta MetricsMX del 1 de marzo (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con 41 puntos de diferencia de Xóchitl Gálvez y más de 50 de Jorge Álvarez Máynez.

Esta es la intención al voto de los tres candidatos presidenciales rumbo a las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum: 61% Xóchitl Gálvez: 20% Jorge Álvarez Máynez: 4.4%

Encuesta MetricsMx al 1 marzo 2024 (Eduardo Díaz)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán