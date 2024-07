Se mostró la primera foto de Ismael El Mayo Zambada luego de ser capturado en El Paso, Texas, en Estados Unidos; así luce el líder del Cártel de Sinaloa.

El 25 de julio de 2024, El Mayo Zambada viajó a El Paso, Texas, donde fue capturado por autoridades de Estados Unidos, en lo que aún no se aclara si fue un operativo de arresto o una entrega pactada.

Y aunque aún existen dudas sobre la captura o posible entrega del líder del Cártel de Sinaloa, la foto que confirma su detención, luego de ser buscado por décadas por las autoridades, ya circula en redes y medios.

Por eso, a continuación te mostramos cómo luce en foto El Mayo Zambada, narcotraficante de 76 años de edad que esta bajo la custodia de autoridades estadounidenses, señalado por delitos como:

Tráfico de Drogas

Crimen Organizado

Lavado de Dinero

Portación Ilegal de Armas

Conspiración para cometer Homicidio

FOTO: Así se ve El Mayo Zambada tras su captura

Tras la captura de El Mayo Zambada en Estados Unidos, circulan dos fotos del narcotraficante, supuestamente luego de ser detenido.

La primera fotografía es la compartida por autoridades federales mexicanas, misma que fue otorgada por sus homólogos estadounidenses para confirmar la detención del capo de la droga.

En ella, se observa a Ismael El Mayo Zambada dentro de un vehículo, vestido con una playera azul tipo polo y sin esposas . El líder del Cártel de Sinaloa también luce visiblemente más envejecido y delgado.

El Mayo Zambada tras ser detenido en Estados Unidos (especial)

La segunda foto de El Mayo Zambada fue filtrada en redes sociales, y no se ha confirmado su veracidad.

En ella se muestra a Ismael El Mayo Zambada más robusto, con una camisa azul y blanca a cuadros, además su cabello luce más canoso.

El Mayo Zambada tras ser detenido en Estados Unidos (especial)

Confirman con Foto la detención de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo

Cabe destacar que, si bien la detención de El Mayo Zambada fue trascendental por lo que significa a los cárteles del narcotráfico, otro líder del Cártel de Sinaloa también fue capturado.

Se trata de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, narcotraficante preso en Estados Unidos desde hace años.

Joaquín Guzmán López fue detenido junto con El Mayo Zambada en El Paso, Texas, tras viajar en aeronave al lugar el pasado 25 de julio.

La detención de ambos se reportó a las autoridades mexicanas a las 15:30 horas del jueves 25 de julio, y durante las siguientes horas se confirmó su identidad con la revisión de sus huellas dactilares.

Del mismo modo, las autoridades mexicanas recibieron una fotografía de Joaquín Guzmán López tras ser detenido en Estados Unidos, siendo la única imagen que se muestra del capo.

En la foto se observa al hijo de El Chapo Guzmán c on barba y playera negra , no obstante, el delincuente tiene cubierto parte del rostro, por lo que no se aprecia bien su cara.