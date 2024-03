El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió que la periodista Carmen Aristegui se burló de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México, durante su visita a Harvard.

Desde la conferencia mañanera del 27 de marzo, AMLO echó de cabeza a la periodista por realizar comentarios en contra de la candidata frente a estudiantes de la universidad estadounidense.

Según el presidente, Carmen Aristegui aseguró que Sheinbaum “hace lo mismo” que el presidente como parte de su estrategia en la campaña presidencial rumbo a los comicios del 2 de junio.

El presidente AMLO compartió desde su mañanera que “le contaron” que Carmen Aristegui acudió a la universidad Harvard para dar una conferencia.

El mandatario federal resaltó que la periodista dijo que “uno de los candidatos o candidatas” a la presidencia en las elecciones 2024 es su “subordinada”.

Asimismo, reaccionó a lo dicho por Carmen Aristegui porque, de acuerdo con el presidente. la periodista aseguró que si él dice “muuu”, Claudia Sheinbaum también lo hace.

Sin embargo, lo que más le sorprendió al presidente fue que el foro ,en el que había sobre todo estudiantes mexicanos, se celebró la burla de Carmen Aristegui.

AMLO también pidió a la periodista Carmen Aristegui que explique mejor lo que dijo en su conferencia sobre el momento electoral 2024 en la universidad de Harvard.

Asimismo, infirió que lo que “le contaron” podría no ser así o incluso no haber sucedido, por lo que pidió que, si escuchaba su conferencia comparta su versión.

“Seguramente me va a escuchar ahora y ella podría explicarlo mejor. A lo mejor no es así como me lo contaron o no sucedió”

AMLO