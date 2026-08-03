El periodista Víctor Hugo Michel denuncia que sujetos intentaron allanar la casa de sus padres ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX.

Los hechos se registraron durante la noche del sábado 1 de agosto, cuando un grupo de hombres armados intentaron entrar a la casa de los padres de Víctor Hugo Michel con la intención de robar.

Víctor Hugo Michel denuncia intento de allanamiento en la casa de sus padres

El periodista compartió un video del intento de robo a la casa de sus padres; en las imágenes se ve a un hombre con el rostro cubierto y tratando de forzar la puerta.

Al final el sujeto logra ingresar y posteriormente sale huyendo.

Víctor Hugo Michel narra que autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón acudieron al lugar de inmediato y afortunadamente no pudieron ingresar a la casa de sus padres.

Este video es de casa de mis padres. Ayer por la noche, un grupo de hombres armados trató de ingresar y para hacerlo, forzó la puerta; supongo querían robar su vivienda. Agradezco infinitamente al guardia de seguridad que arriesgó su vida y evitó lo que pudo haber sido una… pic.twitter.com/4KSHK09BxG — Víctor Hugo Michel (@vhmichel) August 2, 2026

El periodista agradeció a la policía de la alcaldía y al alcalde Javier López Casarín por su reacción inmediata.

Los padres de Víctor Hugo Michel se encuentran bien: “Estamos sacudidos, pero enteros”.

Hasta el momento las autoridades no han revelado si hay detenidos o sospechosos relacionados con el intento de robo a la casa de los padres de Víctor Hugo Michel.

Banda de ladrones de casas serían los responsables del allanamiento a Víctor Hugo Michel

El periodista Carlos Jiménez compartió un video donde se ve a un grupo de hombre merodear por la colonia Tlacopac en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los delincuentes iban a bordo de una camioneta e intentaron ingresar a la casa de los padres de Víctor Hugo Michel.

Carlos Jiménez menciona que los delincuentes tocan en las casas para saber si están solas y luego ingresan para robar.

Los padres de Víctor Hugo Michel se percataron del intento de robo y reportaron los hechos a las policías, quienes intervinieron a tiempo para evitar el atraco.