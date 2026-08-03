¿Qué es el Cártel de Los Reyes? Se trata de una organización criminal que forma parte de Cárteles Unidos, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el Cártel de Los Reyes tiene presencia en cinco municipios en el estado de Michoacán:

Cotija Tocumbo Los Reyes Buenavista Tomatlán Peribán

Asimismo, autoridades han destacado que los delitos que se identificó que operaban en la zona son secuestro, narcotráfico, extorsión y robo de vehículos.

Cártel de Los Reyes está en la lista de Estados Unidos de organizaciones terroristas

El Cártel de Los Reyes es considerado una organización terrorista ya que Cárteles Unidos está en la lista de organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos en febrero de 2025.

Estados Unidos considera a Cárteles Unidos como una organización violenta trasnacional que se formó a partir de una alianza de cárteles en Michoacán.

Explica que su violencia ha causado numerosas víctimas civiles, militares y de las fuerzas del orden.

Por ello, ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su líder Alfonso Fernández Magallón o Poncho La Quiringua.

Cártel de Los Reyes, señalado de ataques a autoridades

Poncho La Quiringua, líder de Cárteles Unidos, era cercano a Juan José N El Abuelo, jefe del Cártel de Tepalcatepec y responsable de los ataques a personal militar con drones en enero de 2025 en Cotija, el 15 de julio de 2026 en Tingüindín y el 1 de julio en Jacona.

El Cártel Los Reyes emprendió bloqueos tras la detención el 1 de agosto de 2026 en de Poncho La Quiringua.