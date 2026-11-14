El magno concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la CDMX es hoy sábado 14 de noviembre, por lo que promete ser especial.
Así que toma tus precauciones ante las aglomeraciones con los detalles de setlist y telonero para el concierto de Garbage en el Zócalo:
- Apertura para peatones: 2:00 de la tarde
- Telonero: Sin artista previo
- Invitado especial: Paulina Villarreal de The Warning
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Setlist de canciones: Alrededor de 18 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche
Posible setlist de Garbage en el Zócalo para el 14 de noviembre
Para el concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX del 14 de noviembre se espera un repertorio con las mejoras canciones de la banda, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones serían:
- There’s No Future in Optimism
- Hold
- Empty
- I Think I’m Paranoid
- Stupid Girl
- Right Between the Eyes
- Vow
- No Horses
- It’s All Over but the Crying
- Have We Met (The Void)
- #1 Crush
- Chinese Fire Horse
- Cherry Lips (Go Baby Go!)
- When I Grow Up
- Push It
- The Day That I Met God
- Special
- Only Happy When It Rains