El magno concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la CDMX es hoy sábado 14 de noviembre, por lo que promete ser especial.

Así que toma tus precauciones ante las aglomeraciones con los detalles de setlist y telonero para el concierto de Garbage en el Zócalo:

Apertura para peatones: 2:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Invitado especial: Paulina Villarreal de The Warning

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Setlist de canciones: Alrededor de 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche

Garbage en el Zócalo de CDMX: fecha y hora del concierto gratuito (Gobierno de la CDMX )

Posible setlist de Garbage en el Zócalo para el 14 de noviembre

Para el concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX del 14 de noviembre se espera un repertorio con las mejoras canciones de la banda, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones serían: