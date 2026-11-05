Ariadna Montiel revira a intento de Vicente Fox de defenderse; acusa al expresidente de ser un traidor a la democracia y un delincuente electoral confeso.

La dirigente nacional de Morena respondió a las explicaciones de Vicente Fox, quien defendió que hizo un buen gobierno, lo que llevó a Felipe Calderón a la presidencia.

Durante todo este miércoles 4 de noviembre, Vicente Fox ha arremetido contra quienes respondieron a su entrevista para The Objective, bajo el argumento de que sólo se busca desviar la atención.

Ariadna Montiel encara a Vicente Fox por elecciones de 2006: lo acusa de traidor y delincuente

Mediante redes sociales, Ariadna Montiel respondió a los diversos mensajes de Vicente Fox, tras declaraciones sobre las elecciones 2026; la morenista aseguró que es un traidor y un delincuente.

"Traidor y delincuente": Ariadna Montiel encara a Vicente Fox por las elecciones de 2006 (Captura de pantalla)

Ariadna Montiel reiteró a Vicente Fox que con cada nueva explicación sólo se exhibe como lo que es, un traidor a la democracia y al pueblo que creyó en la alternancia.

Sin embargo, además de haber metido las manos en las elecciones 2006, Ariadna Montiel le recordó a Vicente Fox que también aseguró haber tratado a la Presidencia como un negocio.

La sucesión sólo fue un acuerdo de negocios para Vicente Fox, por lo que Ariadna Montiel le cuestionó si pese a todo eso pretende disfrazarlo como “buen gobierno”.

La dirigente de Morena también le reiteró a Vicente Fox que pese a todas sus “triquiñuelas”, la Transformación llegó a México para permitir que él y Felipe Calderon se quedaran en el “basurero de la historia”.

Vicente Fox señala a Morena de sacar frases de contexto tras declaraciones sobre 2006

De momento, Vicente Fox no ha dado respuesta al mensaje de Ariadna Montiel; sin embargo, ha defendido en sus redes sus declaraciones, sobre las cuales acusó a Morena de sacar de contexto.

Vicente Fox señaló que esto sólo es un intento para desviar la atención hacia el pasado y no hablar del presente que, acusa, Morena ha dado malos resultados con corrupción e inseguridad.

Por ello, Vicente Fox resaltó que se debe “dejar de mirar por el retrovisor” para evadir la realidad, ya que México necesita verdad y justicia, no más distracciones.