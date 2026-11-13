Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado de emergencia de Puente Grande a un hospital de Jalisco, debido a problemas de oxigenación; se reporta fuerte operativo de seguridad en zona de urgencias.

El fundador del Cárcel Guadalajara se encontraba en la zona de sentenciados en el penal de Puente Grande, debido a que su traslado para cumplir prisión domiciliaria por su edad no se ha concretado.

Este no es el primer traslado hospitalario por los diversos problemas de salud de Miguel Ángel Félix Gallardo, el último en 2022 debido a sus más de 22 padecimientos consecuencia de su edad, ya que cumplió 80 años en enero.

Miguel Ángel Félix Gallardo es trasladado de Puente Grande a hospital privado por problemas de salud

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado este viernes 13 de noviembre, debido a que sus problemas de salud provocaron bajos niveles de oxigenación.

Miguel Ángel Félix Gallardo sale de Puente Grande y es llevado de emergencia a un hospital (Especial)

De acuerdo con lo dado a conocer, Miguel Ángel Félix Gallardo arribó a un hospital privado de Guadalajara de especialidades, entre un fuerte dispositivo de seguridad, que incluye torretas y helicóteros.

Y como medios reportan desde las inmediaciones del hospital en Guadalajara, en la zona de urgencias también hay diversos elementos de seguridad para resguardar la zona y al “Jefe de jefes”.

Asimismo, la zona de Lomas Country se encuentra bajo vigilancia, con el vuelo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, autoridades encargadas del traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo.

Hasta el momento de redacción de esta nota, se desconoce el estado de salud de Miguel Ángel Félix Gallardo después de que presentara problemas respiratorios, que también no se han especificado.

Miguel Ángel Félix Gallardo tiene al menos 22 padecimientos, algunos desarrollados en Puente Grande

El penúltimo traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo se llevó a cabo en julio de 2022, de Puente Grande al Hospital Civil de Guadalajara, sin embargo, fue por una cita de especializada, ya que se realizó estudios oftalmológicos.

Miguel Ángel Félix Gallardo sale de Puente Grande y es llevado de emergencia a un hospital (Ernesto Gómez Camacho)

En septiembre del mismo año, un juez federal concedió a Miguel Ángel Félix Gallardo prisión domiciliaria para su condena restante, debido a sus diversos padecimientos: