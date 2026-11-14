Una falla técnica masiva provocó la suspensión de vuelos en todo Estados Unidos, generando caos en los aeropuertos, preocupación generalizada, y la curiosa reacción de Stephen King.

Con un poco de ironía y un poco en serio, Stephen King mencionó que la suspensión de vuelos en Estados Unidos se debió a la llegada de los extraterrestres.

La hipótesis extraterrestre de Stephen King sobre la suspensión de vuelos en Estados Unidos

A través de su cuenta en X, Stephen King reaccionó ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos durante varias horas, que afectó a millones de personas.

Stephen King sugirió que la verdadera razón detrás de la suspensión de vuelos en Estados Unidos era el aterrizaje de extraterrestres en la Tierra.

Stephen King sobre la suspensión de vuelos en Estados Unidos (Especial)

Según su teoría, las autoridades habían decretado la suspensión en tierra para evitar una ola de pánico global, además de tener un mejor control de lo sucedido.

Por si fuera poco, sumó un detalle digno de sus novelas; aseguró que las criaturas visitantes son ciegas, pero cuentan con una capacidad auditiva extraordinaria.

Esta rápida publicación generó una gran reacción entre sus seguidores, quienes celebraron cómo el maestro del terror convirtió un problema real en una invasión alienígena... y un posible nuevo libro.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

Más allá de lo que diga Stephen King, la Administración Federal de Aviación (FAA) explicó que la suspensión de vuelos en Estados Unidos se debió a un problema técnico.

La suspensión de vuelos en Estados Unidos se originó por una falla temporal en los sistemas de telecomunicaciones que conectan a los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta.

Ante el inconveniente, el Departamento de Transporte dispuso la paralización preventiva de los despegues para garantizar la máxima seguridad operacional.

Las autoridades confirmaron que se investigaron los orígenes del fallo y descartaron rápidamente la hipótesis de un ciberataque.

Tras casi cuatro horas de interrupción, los sistemas fueron restablecidos y el servicio aéreo volvió a la normalidad.