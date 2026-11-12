Ariadna Montiel señaló a Vicente Fox como el responsable de reabrir el debate sobre las elecciones 2006 y el fraude contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Me parece que el caso no está cerrado y el que lo reabrió fue Vicente Fox” Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena aseguró que agradecen que Vicente Fox reabriera el caso “con mucha claridad” tras aceptar que intervino en las elecciones para que alguien en su partido -Acción Nacional (PAN)- se quedara con la presidencia.

Asimismo, resaltó que la Comisión por la Democracia y la Verdad será quien determine si se pide la comparecencia o no del expresidente de México por el fraude electoral de 2006.

El caso no está cerrado: Montiel resalta importancia de esclarecer los “hechos antidemocráticos” de las elecciones 2006

Ariadna Montiel resaltó que el caso del fraude de las elecciones 2006 no está cerrado, por lo que es importante esclarecer los hechos antidemocráticos que relató Vicente Fox.

“Me parece que el caso no está cerrado…El fondo es esclarecer los hechos antidemocráticos que ha relatado recientemente el presidente Vicente Fox” Ariadna Montiel

La presidenta de Morena señaló que el expresidente ha hablado sobre el fraude de 2006 durante los últimos 20 años.

Sin embargo, fueron sus últimas declaraciones donde dijo con mucha claridad que intervino en las elecciones para que lo sucediera Felipe Calderón.

“Durante estos 20 años él lo ha declarado pero especialmente ahora, él no h a dicho con mucha claridad, que él intervino en las elecciones…que él quería que se quedara alguien de su partido, Acción Nacional, lo dijo con toda claridad” Ariadna Montiel

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