La investigación sobre el operativo en Chihuahua, en el que presuntamente participaron agentes de la CIA de Estados Unidos, ha revelado que otros dos estadounidenses participaron en el acto.

De acuerdo con la información, los otros dos agentes de la CIA son Jason Paul Walker y Tan Sirisaic, quienes habrían participado en el operativo en Chihuahua, pero no estaban en el vehículo accidentado.

Revelan participación de otro par de agentes de la CIA en operativo de Chihuahua

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), sustentada en entrevistas con excolaboradores de César Jáuregui y de Guillermo Zuany, reveló que habrían participado más de dos agentes de la CIA en el operativo de Chihuahua.

CIA (Especial)

Reportes señalan que Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, quienes murieron en un accidente automovilístico tras la ejecución del operativo, habrían estado armados durante y vestían ropa táctica.

Además de estos dos agentes de la CIA, las investigaciones señalan que otros dos elementos, Jason Paul Walker y Tan Sirisaic, también participaron en el operativo en Chihuahua, pero se salvaron del choque.

The four-man CIA Ground Branch team. Richard Leiter Johnston III, John Dudley Black, Jason Paul Walker, and Tan Sirisaic inside Chihuahua's State Security Complex (C4) in Mexico. April 16, 2026..https://t.co/y4Ro5VWQY7 pic.twitter.com/yG7tSb9EKD — Worldwar_x (@worldwar_x) October 27, 2026

Las declaraciones apuntan que la participación de los agentes de la CIA no se limitaba a ofrecer asesoría o capacitación, sino que entraban y salían de la Fiscalía de Chihuahua y portaban armas largas.

Estos elementos forman parte de las indagatorias federales para determinar cómo se permitió la intervención de personal extranjero en tareas de seguridad dentro de México, sin que existiera autorización del gobierno federal.

El exfiscal Guillermo Zuany permanece prófugo en Estados Unidos y, según reportes periodísticos, cuenta con protección de ese país. Mientras que César Jáuregui se encuentra detenido por el caso.