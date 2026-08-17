Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, anunció que visitará a su padre el miércoles 19 de agosto en el penal del Altiplano.

La visita de Verónica Ruffo es especial porque a partir de que se cumple el primer mes en el Altiplano ya se pueden solicitar visitar frecuentes.

“Yo espero poderlo ver ya el miércoles… en dos días…” Verónica Ruffo. Hija de Ernesto Ruffo

El primer mes de internamiento en el Penal del Altiplano tiene protocolos rigurosos de seguridad que restringen el contacto con el exterior.

Verónica Ruffo aclara la entrega de medicamentos a Ernesto Ruffo

Se espera que al cumplirse el primer mes de la prisión preventiva de Ernesto Ruffo ya se puedan realizar visitas constantes y que el exgobernador de Baja California pueda recibir mayor apoyo de sus familiares en beneficio de su salud.

Verónica Ruffo denunció que no han podido cumplir con la necesidades de su papá ya que las normativas no lo permitían. Se espera que a partir de estas fechas, Ernesto Ruffo pueda recibir tenis y otros artículos.

En cuanto a su salud y la entrega de medicamentos, la hija aclaró que los ha recibido porque los familiares se los han llevado y no porque se los hayan proporcionado en el Altiplano.

Verónica Ruffo espera definición para prisión domiciliaria de su papá

Sobre la petición de prisión domiciliaria por el caso de huachicol fiscal, Verónica Ruffo espera que las autoridades puedan definir al respecto durante esta semana.

La detención de Ernesto Ruffo cumplió un mes con días difíciles, dijo Verónica Ruffo, y lo único que ha cambiado es la firmeza de la postura de la familia.

Los Comités Plurales por la Libertad de de Ernesto Ruffo, dijo, han sido importantes para que la familia siga adelante con el apoyo ciudadano.