SSPC asegura que se respetan los derechos de Ernesto Ruffo en el penal del Altiplano

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que se respetan los derechos de Ernesto Ruffo, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano por huachicol fiscal.

A través de un comunicado, la SSPC manifestó que desde su ingreso a prisión, Ernesto Ruffo ha recibido atención conforme a las normas y lineamientos para personas privadas de la libertad, en estricto respeto a sus derechos.

“Desde su ingreso al Centro Federal, Ernesto “N” ha recibido la atención correspondiente conforme a la normatividad y a los lineamientos aplicables a las personas privadas de la libertad, con pleno respeto a sus derechos". SSPC

Adicionalmente, el exgobernador ha recibido atención directa de especialistas en criminología, psicología, trabajo social y área jurídica, quienes colaboraron para integrar un expediente único de seguimiento.

Ernesto Ruffo Appel (IG: Ernesto Ruffo Appel )

Ernesto Ruffo ha recibido medicamentos y visitas en el penal del Altiplano, asegura SSPC

La SSPC manifestó también que Ernesto Ruffo ha recibido atención médica desde su reclusión en el penal del Altiplano, tanto general como por parte de especialistas en medicina interna, geriatría, neumología, urología y oftalmología.

Este seguimiento clínico se complementa con la provisión oportuna de todos los medicamentos necesarios por el exgobernador para el tratamiento de sus condiciones de salud.

De esta forma, la SSPC aseguró que no existen interrupciones en su tratamiento médico bajo los protocolos que se aplican dentro del penal del Altiplano.

Asimismo, se manifestó que aunque el exgobernador no había registrado a personas en su lista de visitas, las autoridades hicieron una excepción por razones humanitarias para permitir el acceso de un familiar cercano.

Indicaron también que Ernesto Ruffo hace uso regular del servicio de llamadas telefónicas según está estipulado en el reglamento interno.

La SSPC puntualizó que el trato hacia el exmandatario es equitativo y se ajusta a los estándares de respeto y legalidad que rigen el sistema de justicia federal.

“Se reitera que Ernesto “N” recibe la atención, los servicios y los insumos que le corresponden de acuerdo con la normatividad penitenciaria, en condiciones de respeto a sus derechos y bajo los mismos criterios aplicables a las personas privadas de la libertad en los Centros Federales". SSPC